Man zorgt 56 jaar lang voor zijn verlamde vrouw

Wanneer je gaat trouwen dan beloof je voor elkaar te zorgen in goede en slechte tijden, in rijkdom en in tijden van armoede, in ziekte en in gezondheid. Maar als er daadwerkelijk iets onverwachts gebeurt, iets dat het beeld wat je van het huwelijk had, volledig omgooit, dan lukt niet iedereen het om de situatie te accepteren en door te gaan op het samen gekozen pad. In een klein Chinees dorpje woont een man die zijn woord heeft gehouden en aan de zijde van zijn vrouw is blijven staan nadat haar leven voorgoed veranderde door een ongeluk dat ze kreeg, vijf maanden nadat ze waren getrouwd.Op 20-jarige leeftijd, slechts 5 maanden nadat mevrouw Zhou Yu'ai getrouwd was raakte ze verlamd.Het was het jaar 1959 en haar man Du Yuanfa werkte toen in de mijnen in een nabijgelegen stad.Toen hij bericht kreeg van de toestand waarin zijn vrouw zich bevond nam hij vrij van zijn werk, maar toen hij zag dat ze niet eens meer een kopje thee kon vasthouden besloot hij om bij haar te blijven.57 jaar later zorgt hij nog steeds voor haar, ondanks het feit dat veel mensen hem hadden aangeraden een andere vrouw te zoeken. Hij is 85, zij 77. Elke dag kookt Du voor haar en verzorgt hij haar en helpt hij haar met alles. Zijn toewijding is bij iedereen bekend in de dorpen in de buurt, en krijgt het echtpaar ondanks dat ze geen kinderen hebben, hulp van veel mensen.