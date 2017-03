Man wacht drie jaar op de hoek van de straat

Iedereen kende hem in Kemah, een plaatsje in de Amerikaanse stad Texas. Drie jaar long stond hij op hetzelfde drukke kruispunt - zon of regen - en wer

Reacties

22-03-2017 16:30:50 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.208

OTindex: 7.364

S Sorry, deze pagina kon niet gevonden worden.

Mogelijk bestaat deze pagina niet meer, of is ze verhuisd.

22-03-2017 16:44:34 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.139

OTindex: 25.349





Klik @De_Paus: Nee, de url van de webpagina is zo idioot lang, dat hij niet past in de database van WMR.Klik hier om het artikel te lezen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: