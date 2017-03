Bijzondere kunstvorm uit hout

Gordon Pembridge is een kunstenaar uit Nieuw-Zeeland die zijn eerste jaren van zijn leven heeft doorgebracht in Kenia, waar hij het geluk heeft gehad om bloot te worden gesteld aan het wilde leven op de savanne, iets dat een diepe indruk op hem maakte en daarop hint in de kunstwerken die hij maakt. Hij maakt ze van hout dat hij bewerkt met een verspaningstechniek (machinaal wegschaven) en ze daarna verder met de hand af te maken. In zijn werk weerklinkt de flora en fauna van Afrika en Nieuw-Zeeland, en als hij eenmaal bepaald heeft wat hij wil maken en dat vervolgens in het hout heeft verwerkt, dan mengt hij de kleuren die hij aanbrengt met een airbrush.