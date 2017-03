Ghanese voetballer bedankt vrouw en vriendin

Mohammed Anas van Free State Stars was na het 2-2 gelijkspel tegen Ajax Cape Town helemaal door het dolle heen. De Ghanese voetballer was na het duel in de Zuid-Afrikaanse competitie uitgeroepen tot Man of the Match.Na afloop nam hij in een interview de tijd om iedereen te bedanken. Uiteraard had de aanvaller zijn dankwoordje klaar voor de fans. Maar hij bedankte pardoes ook zijn vrouw Ún zijn vriendin.Anas dacht even goed na en herstelde zich meteen. "Het spijt me. Liselle, ik hou van je."