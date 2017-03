Heineken houdt Hongaars verbod op rode ster nauwlettend in de gaten

"Onze ster heeft geen enkele politieke connotatie." Dat zegt Heineken in reactie op een mogelijk verbod in Hongarije op de rode ster in het merkbeeld van Heineken. De conservatieve regering in Hongarije wil het commercieel gebruik van communistische symbolen verbieden, zoals de hamer en sikkel en de rode ster.



Het Hongaarse parlement begint vandaag met de behandeling van een wetsvoorstel daarover. Al sinds jaar en dag heeft Heineken een ster op het etiket staan. "De ster is een oud brouwers-symbool uit de middeleeuwen", zegt een woordvoerder van Heineken daarover.



"De punten van de ster stonden voor de vier natuurlijke ingrediŽnten en het vijfde punt voor de magie van bier brouwen. We houden deze kwestie nauwlettend in de gaten, maar we hebben alle vertrouwen in een goede afloop."



Vorige week zei de Hongaarse vice-premier Semjen dat de rode ster van Heineken 'duidelijk politieke inhoud' heeft. Volgens het wetsvoorstel kunnen overtreders gevangenisstraf en een boete van wel 7 miljoen euro krijgen.

Reacties

22-03-2017 11:00:05 Virtlink

Erelid

WMRindex: 1.192

OTindex: 7

Kom op, laat men nou eens zich druk gaan maken over de echte problemen. De extreme extremisten, de echte nazi-aanhangers en de rasechte racisten.



Dit gemuggenzift over een rood sterretje op een flesje doet me denken aan het gedoe in Nederland met de zwarte pietendiscussie. Want blijkbaar zijn de echte problemen de wereld al uit en is dit het belangrijkste waar ze het in Hongarije over kunnen hebben? Moorkoppen en jodenkoeken. Oh en Heineken.

22-03-2017 11:18:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.481

OTindex: 13.392

@Virtlink : Om Amerikaanse gevoeligheden te sparen had Heineken anders tijdens de koude oorlog geen rode ster, maar een witte, met een rode omlijning.

22-03-2017 11:32:26 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.928

OTindex: 2.339

Die zogenaamde politieke lading van die rode ster is alleen maar een stok om de hond mee te slaan. De werkelijke beweegredenen lijken nét even anders te liggen. Ik citeer Jenne Jan Holtland in de Volkskrant:



Wat oogt als een afrekening met het verleden, wordt in de Hongaarse pers vooral gezien als een poging om een Hongaarse bierbrouwer een handje te helpen in een al jaren lopende juridische strijd tegen de Hollandse biergigant. Dat zit zo: Heineken is sinds 2003 eigenaar van een brouwerij in Harghita, een district in Roemeens Transsylvanië waar de meerderheid van de bevolking etnisch Hongaar is. Het zijn mensen die mogen meestemmen in Hongaarse verkiezingen. Het bier dat de Roemeense dochteronderneming van Heineken brouwt, heet Ciuc Premium, in de volksmond ook wel 'Csiki Sör' ('Csiki-bier').



In 2014 opende een Roemeens-Hongaarse zakenman samen met een Nederlandse holding een concurrerende brouwerij, twintig minuten rijden verderop. Dat pilsje noemde hij 'Igazi Csiki Sör': 'Echt Csiki-bier'. Heineken spande een rechtszaak aan en won die begin dit jaar, maar toen was het al te laat. De lokale vete is een zaak van nationaal belang geworden.



De rechts-extremistische Jobbik-partij eiste een boycot tegen Heineken, waarna het populistische Fidesz van premier Orbán niet kon achterblijven. De twee zijn in een permanente strijd verwikkeld om de gunst van de nationalistische Hongaar. Vicepremier Zsolt Semjen ontkende vorige week niet dat het wetsvoorstel zijn wortels heeft in het Transsylvaanse bierdispuut. Ook zijn er aanwijzingen opgedoken dat een aan Fidesz gelieerde oligarch belangen heeft in het 'echte Csiki-bier'.



Hongarije gaat volgend jaar parlementsverkiezingen tegemoet. Orbán wil daarin een derde termijn zeker stellen. De stemmen van de Hongaren in Roemenië kan hij goed gebruiken.



22-03-2017 15:29:02 omabep

Oudgediende



WMRindex: 6.805

OTindex: 2.822

Quote:

Volgens het wetsvoorstel kunnen overtreders gevangenisstraf en een boete van wel 7 miljoen euro krijgen. Hier gaat het dus om, een flinke boete om de staatskas op orde te brengen. Hier gaat het dus om, een flinke boete om de staatskas op orde te brengen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: