22-03-2017 09:52:40

Quote:

Als in 2015 de leverkanker terugkomt, is ze in Nederland uitbehandeld en nadert ze haar einde. Post, die niet kan terugvallen op ouders, zoekt in 2016 de publiciteit: ze wil geld ophalen voor behandeling in de VS. "Na contact met media werd duidelijk dat er te veel van dit soort verhalen bestaan. Dus gooide ik het op mijn begrafenis die ik ook niet kan betalen. Ik kreeg gelijk zendtijd bij PowNed."

Welke behandeling hebben we het dan over, daar wordt nogal geheimzinnig over gedaan. Als er namelijk een kans van slagen is zal de verzekering dat meestal gewoon vergoeden. En Ä 60.000,- is nou ook weer niet zó bijzonder veel voor een behandeling.Bovendien staat er in het AD weer iets dat een heel ander licht op de zaak werpt.Ik weet niet of dit wel de waarheid is, maar al die ophef voor een behandeling in België vond ik ook niet erg geloofwaardig.