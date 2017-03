Trein rijdt dwars door gat in flatgebouw

De meesten willen liever niet in de buurt van het spoor wonen. Maar wat als de trein zelfs door je flatgebouw heen dendert? Dat gebeurt in het Chinese Chongqing.Oké, het is geen intercity die recht onder je huis doorrijdt, maar toch, ook deze monorail wil je liever niet te dicht in de buurt hebben. De treintunnel gaat dwars door de zesde tot en met achtste verdieping van een flatgebouw van negentien hoog. Met de geluidsoverlast zou het meevallen. Het gebouw is extra geďsoleerd, waardoor het treintje niet meer lawaai zou maken dan een afwasmachine. En ergens is het ook wel handig: de inwoners kunnen in hun flat instappen.In het gebied dat ook wel Mountain City wordt genoemd wonen 49 miljoen mensen op elkaar gepakt. “Onze stad is helemaal vol gebouwd. Daarom is het moeilijk om ruimte te vinden voor wegen en treinsporen,” zegt een woordvoerder van het openbaar vervoer. Dus dan is een spoorweg door een flat heen kennelijk de enige oplossing.Bekijk hier hoe de tram door het gebouw heen rijdt: Filmpje