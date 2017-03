Gezichtsherkenning ingezet tegen diefstal toiletpapier

Nadat regelmatig diefstal van toiletpapier werd vastgesteld heeft de ‘Tempel van de hemel’ toiletten geďnstalleerd met gezichtsherkenning. Wie binnen de 9 minuten naar het toilet terugkeert, krijgt de hem of haar toegemeten 60 cm papier niet meer.Sommige openbare toiletten zijn begonnen gezichtsscanners te installeren om diefstal te verhinderen van toiletpapier, zo meldt het Legal Evening News. Het Beijing Evening News liet een paar weken terug foto’s zien van senioren die regelmatig de 7 toiletten van de ‘Tempel van de hemel’ (Tiantan) afschuimden om er het toiletpapier mee te nemen. Het blijken vooral senioren te zijn die zich bezondigen aan de misdaad.Tiantan die een van de drukste toeristische sites is, heeft nu met deze kleptomanie korte metten gemaakt. Voortaan dient een gebruiker die toiletpapier wil, een foto laten maken door een machine met een camera van hoge definitie. Het toestel herinnert zich het gezicht. Indien een persoon binnen een beperkte tijdspanne terug komt, weigert het de automatische roller in gebruik te stellen. Momenteel bedraagt de toegelaten provisie 60 cm papier binnen 9 minuten. De ‘Tempel van de hemel’ werkt voorlopig ook nog met de oude rollen omdat niet iedereen vertrouwd is met de nieuwe technologie. Toch kwam het toilet management vaak onder druk omdat pas nieuwe geďnstalleerde rollen al gestolen werden.Van de gebruiker wordt wel gevraagd hoed en bril af te nemen. In principe duurt de tijd waarop het gezicht herkend wordt en de roller het papier lost, 3 seconden. Soms blijkt dit tot een minuut in beslag te nemen, tot grote consternatie en frustratie van iemand die dringend moet. Het gebruik van het slim toiletpapier heeft ook al een discussie veroorzaakt op de sociale media. Sommigen zien in het fotograferen een aantasting van de privacy. Inderdaad toch kras dat ‘Big Brother” al komt kijken op het toilet. Een gebruiker van WeChat gooide het op de ecologische toer. Hij merkte op dat het goedkope papier in de openbare toiletten vaak toxische bestanddelen bevatten. Excessief gebruik zal enkel de gezondheid schaden, meende hij.