Privenummers Australische politici op straat

De privénummers van een groot aantal Australische politici zijn op straat komen te liggen door een bureaucratisch foutje. Het gaat om de telefoongegevens van bijna alle parlementsleden, hun medewerkers en oud-premiers als Julia Gillard en John Howard.



De gegevens worden altijd geanonimiseerd online gezet om verantwoording af te leggen over de belkosten van politici. Dit keer ging er echter iets mis in de procedure.



In plaats van dat de telefoonnummers werden weggehaald uit de pdf-documenten, werden ze alleen wit gemaakt. Door de kleur terug te veranderen werden de nummers eenvoudig weer zichtbaar.



De gegevens stonden drie maanden online, maar werden snel gewist toen journalisten erop wezen. Het is niet duidelijk of de fout ook gevolgen heeft gehad voor de politici. De overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de fout helpt de honderden politici die zijn getroffen als zij een nieuw nummer willen.

