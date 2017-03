Koop een koe via Facebook

Melkveehouder Bert Smallegoor zit sinds vorig jaar aan zijn mestplafond en moet daarom van vijftien van zijn lakenvelders af. Om te voorkomen dat de koeien naar de slachthuis moeten, biedt de boer uit Doetinchem zijn beesten nu aan via Facebook.



Het Facebookbericht waarin Smallegoor zijn koeien aanbiedt, is inmiddels al meer dan duizend keer gedeeld. ‘Het was helemaal niet de bedoeling dat het zo ging exploderen’, vertelt de boer tegen BNR-verslaggever Rogiér Dankerlui. ‘Ik heb veel Facebookvrienden in de agrarische wereld en dacht dat de koeien misschien kon slijten aan een hobbyboer.’



Want voor de melkproductie hoef je het niet te doen, zegt Smallegoor. ‘Je moet er gewoon van genieten. Het is een prachtig dier.’ Geïnteresseerden moeten alleen wel een flinke achtertuin hebben, en een schuur voor in de winter. ‘Een hectare land heb je wel nodig voor twee koeien. Ik verkoop ze ook niet per stuk. Als een koe alleen in de wei loopt, dan wordt ie doodongelukkig.’



De lakenvelders, te herkennen aan de witte band tussen de voor- en achterpoten op de borst en rug, hebben relatief weinig verzorging nodig. ‘Ze hoeven niet gemolken te worden’, legt Smallegoor uit. ‘Je moet er gewoon voor zorgen dat er een kalf bij loopt. In plaats van dat de boer de koe melkt, dan doet het kalf dat.’



Deze week verwacht de boer uit Doetinchem de eerste potentiële kopers. Pas als hij er een goed gevoel bij heeft, kan er worden gepraat over de prijs. ‘Ik moet zeker weten dat ze goed terechtkomen. Een gezonde koe naar de slacht, daar houd ik niet van.’

Reacties

21-03-2017 14:36:51 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.023

OTindex: 6

Quote:

Een gezonde koe naar de slacht, daar houd ik niet van ik eet ook liever biefstuk van een koe met een builenpest infectie ik eet ook liever biefstuk van een koe met een builenpest infectie

21-03-2017 15:42:58 allone

Stamgast



WMRindex: 26.345

OTindex: 56.204

Dit lijkt me iig een boer met zijn hart op de juiste plaats: koeien zijn zijn vrienden, en geen melkmachines

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: