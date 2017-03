Met 50 jaar reken je het beste

Ouder worden is over het algemeen niet iets waar we naar uit kijken. Toch zitten er meer positieve kanten aan dan je denkt. Veel wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat we op tal van vlakken pas op latere leeftijd pieken.Zo hebben jongeren dan misschien wel een beter geheugen, maar ouderen voelen zich psychisch stabieler. Belangrijke beslissingen nemen we dan weer als er een 9 in de leeftijd zit, zoals 39, 49 of 59.Business Insider heeft alle leeftijden waarop we met diverse dingen pieken in een handig schema gezet. Zo is te zien dat mensen het meest tevreden zijn met hun leven op hun 23ste en dan pas weer op hun 69ste. Rekenen lukt het best als we rond de 50 zijn. Gek genoeg, zijn we op 74-jarige leeftijd het meest tevreden met ons lichaam.