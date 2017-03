Ouders leggen slapeloze nacht van peutertweeling vast

Elke ouder kent het wel, kinderen die naar bed moeten, maar niet willen gaan slapen. Dat overkwam ook Jonathan en Susana Balkin. In een video van een camera in de slaapkamer van de tweeling, is te zien hoe de jongetjes van alles doen, behalve slapen.Het was misschien wel een vervelende nacht voor de ouders, maar het leverde wel een komische video op van de tweejarige Andrew en Ryan. Te zien is hoe de broertjes uit hun ledikantje klimmen en de boel op stelten zetten. Kort daarna is te zien hoe hun ouders binnen komen om de kinderen in slaap te helpen. Nog geen minuut later gaan de twee gewoon weer door met hun capriolen.Jonathan Balkin zette de video op zijn Facebook pagina, die in een paar dagen tijd al 10 miljoen keer bekeken is. Bij zijn video schreef hij later dat hij overweldigd is door alle lieve berichten die hij ontvangen heeft.