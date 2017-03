Juul is aseksueel

Ze knuffelt wel, maar heeft geen seks. Juul [36] voelt geen enkele seksuele aantrekkingskracht voor anderen: niet voor mannen en niet voor vrouwen. Aseksualiteit is een geaardheid waar nog altijd een taboe op rust. "Mannen in mijn omgeving negeren me sinds ze het weten."



Ongeveer 1 procent van de wereldbevolking is net als Juul aseksueel. Dat is in totaal een flinke groep mensen, maar zij krijgen vaak geen erkenning. "Seks wordt gezien als zo'n basic onderdeel van de natuur. Ieder mens is een seksueel wezen. Daarom wordt er niet gepraat over aseksualiteit."



Professionals in de gezondheidszorg dachten lang dat het een lichamelijke of geestelijke afwijking was, maar het is een geaardheid waarmee je geboren wordt. "Pas in 2014 werd aseksualiteit in de zorg niet langer gezien als een stoornis of aandoening. Ter vergelijking: homoseksualiteit werd in 1974 al van die lijst gehaald."



Juul maakte zelf ook mee dat zorgverleners haar wilden 'genezen'. "In mijn tweede relatie ging ik naar een seksuoloog. Die zei: je moet seks toch proberen, het spannend maken, speeltjes gebruiken. Veel zorg is gericht op: heb seks, in plaats van op: geen seks hebben, is ook goed. Daar valt nog veel te winnen."



Vooral jongeren hebben veel moeite met een aseksuele geaardheid, zegt Juul. "Jongens en meisjes worden op een gegeven moment seksueel actief. Ze gaan roddelen en kletsen over hoe knap anderen zijn. Als jij je daar totaal niet voor interesseert, kun je er behoorlijk verloren en eenzaam bijlopen."



Daarom vindt ze het heel belangrijk dat seksuele voorlichting verandert. "Die gaat nu over: Hoe heb je seks? Met wie heb je seks? Hoe vrij je veilig? Maar nooit seks willen, komt in de voorlichting niet voor. Het is belangrijk dat jongeren leren: er is een vierde geaardheid. Als je op niemand valt, ben je niet afwijkend. En je bent niet alleen."



Juul gaat relaties met mannen of vrouwen niet uit de weg. "Ik vind het nu wel prettig om single te zijn, maar als ik iemand tegenkom die ik leuk vind en met wie het klikt... Hij of zij moet dan wel heel begripvol zijn, of zelf ook aseksueel zijn. Ik ga geen seks hebben, daar word ik ongelukkig van. Dat compromis ga ik niet meer sluiten."

20-03-2017 18:17:23 stora

Oudgediende



Het voordeel van asexueel zijn is dat je nooit hoofdpijn hebt

20-03-2017 18:18:52 Noepetote

Senior lid

Ja, er zit wel een groot taboe op. Maar wat is er eigenlijk 'mis' mee, als iemand geen behoefte heeft aan seks? Ik vind het eerlijk gezegd maar raar dat dat niet altijd gerespecteerd wordt, terwijl homo-of biseksualiteit allang heel bekend is. En meestal ook nog gerespecteerd wordt, gelukkig!

20-03-2017 18:20:54 allone

Stamgast



@stora :

Het voordeel van asexueel zijn is dat je nooit hoofdpijn hebt

Misschien is de helft van de vrouwelijke bevolking wel asexueel?



: er is niks mis mee, maar eigenlijk had ik het woord asexueel nog nooit gehoord. Het lijkt me goed dat ze dit ook bespreekbaar maakt.



Ik vroeg me juist af of hoofdpijn een ander woord voor asexueel is?
Misschien is de helft van de vrouwelijke bevolking wel asexueel?

@Noepetote : er is niks mis mee, maar eigenlijk had ik het woord asexueel nog nooit gehoord. Het lijkt me goed dat ze dit ook bespreekbaar maakt.

20-03-2017 18:24:46 Noepetote

Senior lid

@allone :



: er is niks mis mee, maar eigenlijk had ik het woord asexueel nog nooit gehoord. Het lijkt me goed dat ze dit ook bespreekbaar maakt.



@Noepetote : er is niks mis mee, maar eigenlijk had ik het woord asexueel nog nooit gehoord. Het lijkt me goed dat ze dit ook bespreekbaar maakt.



Ik, tot voor kort, ook niet! Maar laatst kwam bij ons (want ik woon in een woonvorm)- het thema seksualiteit aan bod. Toen stelde ik de vraag of het ook bestond dat iemand helemaal niet aan seks doet.

Volgens die vrouw die die voorlichting gaf, bestond het dus niet.

Ik, tot voor kort, ook niet! Maar laatst kwam bij ons (want ik woon in een woonvorm)- het thema seksualiteit aan bod. Toen stelde ik de vraag of het ook bestond dat iemand helemaal niet aan seks doet.
Volgens die vrouw die die voorlichting gaf, bestond het dus niet.
Maar toen ben ik dus op internet gaan zoeken, en dankzij dit artikel weet ik dat het dus wel degelijk bestaat!

20-03-2017 18:33:09 stora

Oudgediende



@Noeptote, ik denk dat die vrouw die de voorlichting gaf er wel pap van lust en die kon zich niet voorstellen dat er mensen zijn die geen pap lusten.

20-03-2017 18:34:44 allone

Stamgast



@Noepetote :

Het lijkt me belangrijk dat mensen weten dat dit geen 'ziekte' is maar gewoon één van de vele mogelijkheden.

Je zult toch denken dat je ziek bent, terwijl je dat helemaal niet bent



: hihi

Misschien lust ze alleen havermoutpap, en geen griesmeel

.. Maar als je voorlichting geeft moet je toch weten waarover je praat



Het lijkt me belangrijk dat mensen weten dat dit geen 'ziekte' is maar gewoon één van de vele mogelijkheden.
Je zult toch denken dat je ziek bent, terwijl je dat helemaal niet bent

@stora : hihi
Misschien lust ze alleen havermoutpap, en geen griesmeel.. Maar als je voorlichting geeft moet je toch weten waarover je praat

20-03-2017 19:20:03 Emmo

Stamgast



Ik lust beide, zelfs rijstepap.



Hoeveel verschillende soorten hebben we nu al?

LGBT en nu nog de A erbij. Ik raak de tel kwijt.

20-03-2017 19:23:35 allone

Stamgast



Maar A stond er al bij, want het was al



Maar wel alle pap eten; karnemelksepap?



@Emmo : gelukkig hoef je het niet allemaal te zijn
Maar A stond er al bij, want het was al LGBTQASP+

Maar wel alle pap eten; karnemelksepap?

20-03-2017 19:25:03 Emmo

Stamgast



@allone : Alleen als ik het zelf maak. Van de supermarkt vind ik het geen vreten.

20-03-2017 19:29:31 Lennox

Oudgediende



@Noepetote : Ik denk dat er op zich helemaal niks mis mee is behalve dan dat het relatief weinig voorkomt en deze mensen waarschijnlijk bijna altijd de enige in hun omgeving zijn. Ik snap best goed dat het een probleem is omdat anderen iets delen, iets wat hen bindt en een groot deel van hun handelen bepaalt en waar een asexueel mens dan van buitengesloten is. Als je zelf geen aantrekkingskracht voelt kun je het handelen van anderen ook veel minder begrijpen lijkt me.

20-03-2017 19:35:00 allone

Stamgast



@Lennox :

@Noepetote : dat het relatief weinig voorkomt en deze mensen waarschijnlijk bijna altijd de enige in hun omgeving zijn

"DateZonderDat"



er is zelfs een datingsite voor singles zonder seksdrive "DateZonderDat"

20-03-2017 19:57:49 Emmo

Stamgast



@allone :

@Emmo : ah.. ben je dan Pan sexueel?

Eerder een braadpanseksueel

20-03-2017 20:00:38 allone

Stamgast



@Emmo :

bestaat dat ook al?



geen hogedrukpansexueel?



bestaat dat ook al?
geen hogedrukpansexueel?

20-03-2017 20:06:26 MisterB

Lid

@stora :

Het voordeel van asexueel zijn is dat je nooit hoofdpijn hebt



Er is ooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen hoofdpijn en sex... Wat bleek? Sex is een van de beste middelen tegen hoofdpijn

Er is ooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen hoofdpijn en sex... Wat bleek? Sex is een van de beste middelen tegen hoofdpijn
(Dit argument werkt overigens niet als je het opbrengt als de andere partij hoofdpijn heeft, kan ik uit ervaring vermelden)

20-03-2017 20:09:09 stora

Oudgediende



@MisterB , dus jij had tijdens je versierpogingen altijd asprine bij je voor je date

20-03-2017 20:41:58 MisterB

Lid

@stora :

@MisterB , dus jij had tijdens je versierpogingen altijd asprine bij je voor je date

Nope, een rol koekjes (en er is er in al die tijd 1 geweest die meteen snapte waarom ik met een rol koekjes in de kroeg rondliep. Daar heb ik het overigens ook meteen 2 jaar mee volgehouden, tot ze vreemdging)

