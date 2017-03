Sesamstraat komt met autistisch personage

De Amerikaanse versie van Sesamstraat heeft voor het eerst een personage met autisme. Julia, zoals de pop heet, heeft oranje haar en groene ogen. Ze 'moet even wennen aan het maken van nieuwe vriendjes'.De pop werd werd gepresenteerd tijdens het actualiteitenprogramma 60 Minutes op de Amerikaanse publieke omroep PBS. Julia bestond al sinds 2015, maar alleen in geanimeerde vorm. Vanaf nu is ze ook echt als pop te zien in het programma.Voor Stacey Gordon, die de stem vertolkt van Julia, is het een erkenning van kinderen met autisme. Ze heeft zelf een autistisch zoontje en noemt de positieve invloed die Sesamstraat heeft op kleine kinderen. "Als de vriendjes van mijn zoon via Sesamstraat kennis hadden kunnen maken met autisme dan hadden ze misschien niet angstig gereageerd op mijn zoontje", zegt Gordon tegen Daily News.In de eerste aflevering maakt Julia kennis met het personage Pino, die in de VS Big Bird wordt genoemd. Elmo legt aan Big Bird uit dat Julia een beetje stil is omdat ze even moet wennen aan het maken van nieuwe vriendjes. "Ze doet soms gewoon wat langer over de dingen", zegt Elmo.Sesamstraat is sinds 1969 op de Amerikaanse televisie en behoort tot een van de best bekeken programma's voor kinderen. De show wordt in 120 landen wereldwijd gemaakt en uitgezonden. In Nederland is de serie vanaf 1976 op de televisie en wordt uitgezonden door de NPO.