Negen van de tien Nederlanders zijn gelukkig

Van alle volwassen inwoners van ons land noemde afgelopen jaar 88 procent zich gelukkig. Wat helpt om je gelukkig te voelen? Een goede gezondheid en een relatie.



Dat blijkt uit cijfers van het CBS op de internationale dag van het geluk. Van degenen die hun gezondheid als zeer goed omschrijven is 94 procent gelukkig en slechts 1 procent noemt zich ongelukkig.



Maar van Nederlanders die hun gezondheid slecht of zeer slecht vinden, zegt maar 58 procent zich gelukkig en 16 procent ongelukkig te voelen.



Het helpt ook als je een relatie hebt. Van iedereen met een relatie noemt 92 procent zich gelukkig, van degenen zonder partner maar 79 procent. Maar niet alle relaties dragen in gelijke mate bij aan je geluk. Nederlanders die niet tevreden zijn met hun partner, noemen zich slechts in 65 procent van de gevallen gelukkig. Dan kun je dus beter geen relatie hebben dan een slechte.

