Spanjaard gaat Bill Gates voorbij als rijkste man ter wereld

Amancio Ortega is de rijkste man ter wereld. De Spaanse oprichter van modeketen Zara is sinds gisteren een miljard meer waard dan Bill Gates.



Volgens zakenblad Forbes bezit Ortega sinds gisteren een vermogen van 79,5 miljard dollar. Dat is een miljard meer dan traditionele koploper Bill Gates.



Ortega verdiende dat astronomische bedrag met zijn bedrijf Inditex, dat vooral bekend is van de winkelketen Zara. De waarde van het aandeel Inditex steeg gisteren 2,5 procent, waarmee het vermogen van Ortega met 1,7 miljard dollar toenam. Ruim voldoende om Gates voorbij te gaan.

Hoeveel?



Hoeveel 79,5 miljard dollar (70,5 miljard euro) nu eigenlijk is, is bijna niet te bevatten. Ter illustratie: dat is 9,6 procent van alles wat er in Nederland in een jaar wordt verdiend. Als we met z'n allen 34 dagen het werk stil zouden leggen, kan Ortega de economische schade in zijn eentje vergoeden. Niet slecht, voor één man.



Overigens zou Bill Gates nog veel meer kunnen hebben, als hij niet zo veel geld had weggegeven in zijn leven. Volgens Forbes heeft het Microsofticoon in zijn hele leven voor 31 miljard euro aan goede doelen geschonken.

