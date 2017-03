Perfekt zicht met bionische ogen

Lenzen die ons gezichtsvermogen kunnen verdrievoudigen? Klinkt als sciencefiction? Nee. Als transhumanisme dan? Misschien.



De bionische lenzen, ontworpen door Dr. Garth Webb van Ocumetics Technology, zijn van biocompatibel polymeer en worden rechtstreeks in de ogen aangebracht met behulp van een pijnloze en poliklinische procedure zonder ziekenhuisopname, en binnen slechts 8 minuten.



De Canadese arts bevestigt dat het een "verbetering van het zicht zoals de wereld die nog nooit gezien heeft" is.



De lenzen, die tot stand zijn gekomen na 8 jaar lang onderzoek en een slordige 3 miljoen dollar voor onderzoek- en ontwikkelingskosten, zullen naar verwachting in 2017 verkrijgbaar worden voor personen boven de 25 jaar omdat de ogen dan pas volledig zijn ontwikkeld.



Als de klinische tests verlopen zoals verwacht, kunnen we wellicht voorgoed gedag zeggen tegen brillen en contactlenzen.

Reacties

20-03-2017 14:41:23 allone

Stamgast



WMRindex: 26.295

OTindex: 56.169

Ik zou het niet erg vinden, om voorgoed gedag te zeggen tegen brilen en contactlenzen.. maar of deze ontwikkeling zo snel zal gaan?

20-03-2017 14:42:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.268

OTindex: 53.076

Quote:

verbetering van het zicht zoals de wereld die nog nooit gezien heeft".



En waar bestaat die spectaculaire verbetering dan wel uit???? En waar bestaat die spectaculaire verbetering dan wel uit????

20-03-2017 14:45:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.439

OTindex: 13.338

@Mamsie : Sommige dingen in dit ondermaanse kun je inderdaad maar beter over het hoofd zien

20-03-2017 14:46:29 Porgy100

Junior lid

WMRindex: 10

OTindex: 5

Goed nieuws

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: