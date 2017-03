Baby redt zijn moeders leven

Sarah Boyle is een jonge moeder met een tumor in haar borst. Ze ondergaat een chemokuur. Bijzonder is hoe ze erachter kwam dat ze een gezwel had. Haar zoontje van enkele maanden oud wilde haar moedermelk niet drinken, hij schreeuwde en verzette zich. Ze werd onrustig en besloot een controle-afspraak te maken, waarna bleek dat ze een triple negative (drievoudig negatieve) tumor had, een zeer zeldzame vorm van kanker bij jonge vrouwen. Gelukkig heeft Teddy haar 'op tijd gewaarschuwd.'



In 2013 ontdekte Sarah een knobbeltje in haar rechterborst waar ze mee naar de huisarts ging. Deze zei haar dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Ze had al 5 mammografieŽn gehad in de afgelopen 4 jaar maar de uitslag was steeds hetzelfde: het was gewoon een cyste in haar rechterborst.



In 2016 toen Teddy geboren werd wilde hij met geen mogelijkheid aan de borst, hij wilde zelfs niet dat ze hem op haar rechterarm nam. Op een of andere manier wist hij dat zijn moeder ziek was en beschermde zichzelf ertegen. Nu ondergaat Sarah chemotherapie. Haar arts vertelde dat Teddy het verschil proefde tussen de melk van beide borsten van zijn moeder door het reukvermogen dat baby's hebben waarmee ze de melk van hun moeder herkennen.



Zonder deze tussenkomst zouden de zaken heel anders zijn gelopen. Los van de biologische grondslagen had Sarah door dat Teddy haar iets wilde zeggen. Noem het geluk of gewoon instinct, geef het geen naam, maar deze kleine heeft echt zijn moeder gered.

