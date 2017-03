Uitvinder van 94 komt met nieuwe batterij

De smartphones die we vandaag de dag gebruiken zijn heel handig, maar met de jaren waren er ook ongemakken in het gebruik bijgekomen die enkele gebreken tonen van deze apparaten. Je hebt vast en zeker wel gehoord over dat model waarvan de batterijen meer dan eens uit het niets ontploften, in de broekzak of handen van de eigenaar of in het algemeen door een vroegtijdig verlies van batterijefficiŽntie. Al een jaar na de aankoop van een smartphone begint de batterij al tekenen te vertonen dat 'ie het gaat begeven.



Maar er is goed nieuws te melden vanuit het lab van professor John Goodenough, niemand minder dan de uitvinder van de lithiumbatterij, het enige soort batterij die tegenwoordig in elektronische apparaten wordt gebruikt. Ondanks zijn bewonderenswaardige leeftijd van 94 jaar, is het juist deze man die een batterij heeft bedacht die een heel stuk efficiŽnter is.



De nieuwe batterij die is gemaakt door het team dat wordt geleid door Goodenough lijkt alle tekortkomingen van de batterijen van nu te omzeilen.



Het wezenlijke verschil is de manier waarop de positieve ionen en negatieve ionen zich verplaatsen waardoor de batterij zijn ding kan doen: bij de lithiumbatterijen verplaatst lithium zich middels een vloeistof waar dat bij dit nieuwe type batterij via een vast materiaal gebeurt, namelijk glas, dat kan voorkomen dat de batterij in een toestand terechtkomt die kan leiden tot kortsluiting, zoals dat bij vele lithiumbatterijen gebeurd is.



Alleen dit al is genoeg om de prestaties te verbeteren van een oplaadbare batterij. De opslagcapaciteit van elektriciteit in de batterij wordt enorm vergroot en daardoor gaat deze dus veel langer mee.



Het vaste glasmateriaal biedt ook de ruimte om lithium te vervangen door natrium, ook het zout in zeewater kan worden gebruikt, daardoor gaan de kosten van batterijproductie flink omlaag.



Het positieve van deze batterijen gebaseerd op vaste materialen is onder andere dat het op- en ontladen van de batterij veel sneller gaat, vrijwel bijna direct, veilig en hij gaat langer mee. Ze kunnen worden gebruikt in smartphones en in soortgelijke apparaten en vooral ook in elektrische auto's.

Reacties

20-03-2017 11:20:46 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.904

OTindex: 2.325

En zelfs deze nieuwe Goodenough-batterij is nog niet goed genoeg.

20-03-2017 11:31:52 allone

Stamgast



WMRindex: 26.295

OTindex: 56.169





Maar misschien komt Goodenough dan wel weer met een nieuwe Goodenough @venzje : hoe weet je dat, hem je hem gebruikt.Maar misschien komt Goodenough dan wel weer met een nieuwe Goodenough

20-03-2017 11:36:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.904

OTindex: 2.325

@allone : Omdat geen enkele batterij goed genoeg zal zijn: het moet altijd nóg beter, nóg kleiner, nóg krachtiger...

20-03-2017 12:08:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.439

OTindex: 13.338

@venzje : Klopt natuurlijk, maar als de batterijen de energiedichtheid van olie gaat benaderen begint het interessant te worden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: