Kind kan de was doen

De meeste ouders zullen deze situatie herkennen. Er moet nodig gedweild worden, maar jouw kind wil ook met je spelen. Als je zelf aan de slag gaat willen ze vaak meehelpen, maar als ze nog zo klein zijn schiet dat natuurlijk niet echt op. Of ze lopen met hun modderige schoentjes over de pas gedweilde vloer. Kun je weer opnieuw beginnen. Dat is vanaf nu verleden tijd. Pak het zo aan als de vader in onderstaande video en dweilen wordt een feestje voor iedereen.We schreven al eerder over de babydweil . Een fantastische uitvinding waarbij twee problemen (vieze vloeren en actieve baby’s) samengevoegd worden tot één briljante omdenker. Maar ouders van oudere kinderen zitten natuurlijk met dezelfde problemen. Deze vader past het principe van de babydweil in bovenstaand filmpje toe op zijn peuter en samen hebben ze de grootste lol.