Reclamebureau aangeklaagd om erotische fotoshoot met wasbeer

Dierentuin Animals Aren’t Toys in Moskou klaagt een reclamebureau aan omdat het bureau een wasbeer heeft getraumatiseerd. Wasbeer Tomas kwam na de fotoshoot voor een campagne schuw weer terug naar de dierentuin en was ‘aangetrokken tot vrouwenborsten’.De puzzelstukjes vielen voor de dierentuin op hun plek toen ze de backstage video zagen van de fotoshoot die in augustus plaatsvond. Volgens de dierentuin wordt wasbeer Tomas in deze video met traktaties over de borsten van het naaktmodel gelokt. Tegen nieuwssite Telegraph zegt de woordvoerder dat Tomas nu altijd denkt traktaties te krijgen bij het zien van vrouwenborsten.Volgens het reclamebureau Art-Msk was er niets erotisch aan de fotoshoot en zouden ze een getrainde wasbeer krijgen. Tomas was volgens het bureau onhandelbaar, stal de bh van het model en verstopte zich onder het bed.De dierentuin had in eerste instantie toestemming gegeven om Tomas te laten gebruiken, maar ze zouden niet hebben geweten dat de shoot met een naaktmodel zou zijn. Afgelopen dinsdag heeft de dierentuin daarom het reclamebureau aangeklaagd.Volgens de BBC zouden Russische bronnen zeggen dat het om een grote reclamestunt van de dierentuin gaat.