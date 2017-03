Man woont samen met ex en nieuwe partner

De meeste gescheiden stellen zijn al blij als ze na de break-up nog door één deur kunnen. Voor Suzanne Vickberg en Tim Reynolds is dat gelukkig het geval, maar dan letterlijk: de twee wonen nog steeds in hetzelfde huis, zelfs nu Tim een nieuwe vriendin heeft.Voor buitenstaanders lijken de 45-jarige Australische Suzanne en Tim (44) een gewoon stel. Ze zorgen samen voor hun zoon en dochter, gaan regelmatig naar Disney World en vieren kerst gezellig met z'n allen. Toch is het gezin bijzonder, want het stel is al een aantal jaar geleden gescheiden, en Tim woont zelfs samen met zijn nieuwe vriendin Ana.Suzanne woont weliswaar in een ander appartement, maar wel een dat vastzit aan het familiehuis dat het gescheiden stel jaren geleden kocht. Daardoor kan ze net zoveel met de kinderen doen als Tim en Ana. Zo brengt Suzanne haar kinderen naar bed, maakt Ana ze wakker en brengt Tim de meisjes naar school. Ook zijn Suzanne en Tim afwisselend bij de kinderen tijdens etenstijd en in het weekend.Een perfecte oplossing, vindt Suzanne. "Er zijn zoveel gescheiden stellen die elkaar niet haten. Ik denk dat veel mensen best wat creatiever met een scheiding om mogen gaan", vertelt Suzanne aan News Australia."Een scheiding gaat over veranderen van de vorm van je gezin, niet de kern", vindt Nancy Steutel. Ze schreef een boek over het voorkomen van vechtscheidingen en noemt de constructie 'opvallend, maar interessant'. "Dit stel heeft een vorm uitgekozen die goed bij hen past en zolang ze de kinderen op één zetten juich ik dat alleen maar toe."Stellen die, net als Suzanne en Tim, na de scheiding bij elkaar blijven wonen ziet Nancy niet veel. "Maar je ziet de manier van co-ouderschap na een scheiding wel veranderen. Vroeger gingen de kinderen automatisch naar de moeder en zag de vader hen weinig. Nu zijn er steeds meer stellen die samen voor de kinderen zorgen, of zelfs om-en-om in het oude huis gaan wonen. Stellen kiezen zelf wat ben hen en de kinderen past, dat is mooi om te zien."GelukkigOok Tim is blij met zijn samengestelde gezin. "Als er ook maar iemand was die zich er niet lekker bij voelt, hadden we dit nooit gedaan. Maar op een of andere manier passen we perfect bij elkaar, en we zijn goede vrienden van elkaar. Ik denk dat ik de gelukkigste gescheiden man op aarde ben."