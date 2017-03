Enorm wespennest op zolder in Holten

"Zeldzaam groot", zo noemt Anton van Beek van Natuurmuseum Holterberg een wespennest dat deze week werd ontdekt op een zolder in Holten. "De bewoner ging naar zolder om iets op te ruimen en vond opeens dat grote nest. Hij schrok zich rot", zegt Van Beek tegen RTV Oost. De bewoners wonen in het buitengebied en hebben nooit iets gemerkt. Gevaarlijk was het niet meer: geen enkele wesp heeft de winter overleefd.



In een normaal nest zitten volgens Van Beek zo'n 5000 wespen. In dit exemplaar, van 50 bij 30 centimeter, zaten er tienduizenden, mogelijk omdat de omstandigheden ideaal waren. "Er was waarschijnlijk voldoende voedsel in de buurt. Planten, vliegen en muggen. Ook de weersomstandigheden waren blijkbaar positief waardoor dit nest alsmaar groter kon worden."



De bewoner belde na zijn ontdekking met het Natuurmuseum in Holten. Daar willen ze het nest graag tentoonstellen. Het nest is gedeeltelijk verbrokkeld. Er komt in het museum een glazen stolp omheen, zodat het minder snel uit elkaar zal vallen.

Reacties

17-03-2017 17:07:56 Mamsie

Dan moet die man toch wel een heel ruime zolder hebben.

Als er zoiets bij ons zou hangen was de zolder gelijk vol.

17-03-2017 17:13:31 allone

Jammer voor de wespen dat ze het niet overleefd hebben, zo koud was de winter niet, en zo ideaal waren de omstandigheden dus ook niet.. Het zij de meeste wespen sterven 's winters sowieso; is het niet zo dat alleen de koningin overleefd?



okay.. ff gegoocheld, en het is idd de normaalste zaak van de wereld:

Een wespennest wordt één jaar gebruikt. Nieuwe koninginnen maken op een andere plaats een nieuw nest.

...De enige wespen die de winter overleven, zijn jonge bevruchte koninginnen. Ze komen in het voorjaar uit hun winterslaap om een nieuw nest te bouwen. bron



en Wespen zijn heel nuttig, doordat ze veel vliegen en muggen eten. .. dus misschien is een wespennest op zolder toch niet zo'n slecht idee

17-03-2017 17:28:05 Mamsie

Zeker nu het met de bijen niet echt goed gaat. We kunnen de wespen nog wel eens heel hard nodig hebben.

Er hangt dus ook geen wespenval meer bij mij in de tuin. @allone : Ik weet het, de wespen hebben groot nut.Zeker nu het met de bijen niet echt goed gaat. We kunnen de wespen nog wel eens heel hard nodig hebben.Er hangt dus ook geen wespenval meer bij mij in de tuin.

17-03-2017 18:12:42 stora

@allone :





Wespen zijn heel nuttig, doordat ze veel vliegen en muggen eten. Quote

Natuurlijk vliegen wespen veel.

Ik zie ze tenminste nooit bij de bushalte staan. Natuurlijk vliegen wespen veel.Ik zie ze tenminste nooit bij de bushalte staan.

17-03-2017 18:35:12 HHWB

S Die wespen hebben veel tijd in hun nest gestoken....

17-03-2017 18:35:46 venzje

Ik heb het nog niet geprobeerd, ik trek me meestal niet zoveel aan van wespen.



Ik heb deze winter uit mijn eigen huis ook een leeg wespennest gehaald. Het zat in de dakisolatie van de aanbouw. Ik schat het op 15x40x50. Hoeveel van die gele meiden zouden daar hebben gewoond? @Mamsie : Van een pannenkoekenrestauranthouder heb ik de tip gekregen van potjes met een laagje water en een paar kruidnagels op iedere tafel. Dat zou wespen verjagen, in plaats dat je ze juist lokt met de zoetigheid in zo'n wespenval.Ik heb het nog niet geprobeerd, ik trek me meestal niet zoveel aan van wespen.Ik heb deze winter uit mijn eigen huis ook een leeg wespennest gehaald. Het zat in de dakisolatie van de aanbouw. Ik schat het op 15x40x50. Hoeveel van die gele meiden zouden daar hebben gewoond?

17-03-2017 19:56:07 merlinswit

Wel eten ze dieren die schade brengen aan bladeren zoals rupsen.



Zelf ben ik erg allergisch voor wespen- en bijensteken dus ik blijf uit de buurt. Gezien het aantal spinnen die in mijn huis rond lopen hoef ik me ook niet echt zorgen te maken over een nest in huis. @Mamsie : Wespen helpen nauwelijks bij de bevruchting van planten. In die zin zijn ze niet erg nuttig.Wel eten ze dieren die schade brengen aan bladeren zoals rupsen.Zelf ben ik erg allergisch voor wespen- en bijensteken dus ik blijf uit de buurt. Gezien het aantal spinnen die in mijn huis rond lopen hoef ik me ook niet echt zorgen te maken over een nest in huis.

17-03-2017 21:32:05 allone

@stora :



maar je ziet ze wel op Schiphol? maar je ziet ze wel op Schiphol?

