Ontsnapte wallaby gedood en opgegeten door leeuwen Wildlands

In Wildlands Emmen is donderdagochtend een wallaby door leeuwen gedood en opgegeten. Het dier ontsnapte uit zijn verblijf en moest een bezoek op de Leeuwenberg met de dood bekopen.



De schrik zit er goed in bij het dierenpark, legt woordvoerder Hanneke Wijshake uit. ,,We zijn behoorlijk van slag en zoeken nu uit hoe het heeft kunnen gebeuren.” Het park was open toen het dier werd verorberd. ,,Waarschijnlijk hebben bezoekers het gezien maar het moet snel zijn gegaan”, aldus Wijshake. Geschrokken bezoekers kunnen terecht bij verzorgers in het park.



Om de rust in de groep te bewaren zijn de overige wallaby’s naar een binnenverblijf gebracht. De leeuwen blijven buiten. ,,Die hebben hun natuurlijke gedrag vertoond, daar kunnen we ze niet voor bestraffen.”

Reacties

17-03-2017 13:25:33 allone

Stamgast



WMRindex: 26.195

OTindex: 55.991



Jammer voor de wallaby, die van zijn uitje beroofd werd.. Tja, leeuwen zijn roofdieren, dus waarom zou je ze moeten straffenJammer voor de wallaby, die van zijn uitje beroofd werd..

17-03-2017 13:49:18 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 3.804

OTindex: 6.714

Tja, is te verwachten. Als de leeuwen honger hebben en wij rennen naar hen toe, zien ze ons ook als lekker hapje. Tja, is te verwachten. Als de leeuwen honger hebben en wij rennen naar hen toe, zien ze ons ook als lekker hapje.

17-03-2017 14:04:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.236

OTindex: 52.919



Die dieren valt niets te verwijten naar er is iets niet goed gegaan m et het afsluiten van het wallabyverblijf.

En was alles bij de leeuwen wél goed afgesloten dan???



Laatste edit 17-03-2017 14:04 Triest maar begrijpelijk.Die dieren valt niets te verwijten naar er is iets niet goed gegaan met het afsluiten van het wallabyverblijf.En was alles bij de leeuwen wél goed afgesloten dan???

17-03-2017 14:20:40 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.880

OTindex: 2.318

Groot gelijk. Kangoeroe is lekker.

17-03-2017 14:32:20 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.115

OTindex: 25.298

@GroteMop1983 : Ook als we van ze af rennen (en die kans acht ik stukken groter).

