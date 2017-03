Rijdende intercity verliest wagon bij Tilburg

De intercity tussen Roosendaal en Zwolle is vanochtend door nog onbekende oorzaak een wagon kwijtgeraakt. Vlak voor station Tilburg schoot om 8.26 uur de achterste wagon los. Het treinstel remde uit zichzelf en kwam tot stilstand. De machinist wist de wagon weer aan te koppelen en de reis te vervolgen.



"Net voor Tilburg begon de trein snelheid te minderen", vertelt reiziger Jacqueline Goossens op Omroep Brabant. "Daarna remde de trein heel hard en stonden we stil. Toen werd er omgeroepen dat we door een spontane ontkoppeling het achterste deel van de trein verloren waren".



Volgens Goossens, onderweg naar haar werk, veroorzaakte de melding geen paniek. "Maar wel voor hilariteit".



De trein wachtte vervolgens, waarna het verloren treinstel - dat op enkele meters afstand was gestrand - weer werd aangekoppeld. "We kregen de melding ons goed vast te houden", aldus Goossens. "We vroegen ons af hoe hard dit dan zou gaan, maar dat viel mee. Het is wel een heel vreemde ervaring. Bizar dat zoiets kan gebeuren."



Het is onbekend hoeveel passagiers het verloren treinstel vervoerde. Ze zijn in elk geval niet in gevaar geweest. De NS tast nog in het duister over de oorzaak en laat het treinstel onderzoeken. Een woordvoerster van de Inspectie Leefomgeving en Transport meldt dat ook die instantie een onderzoek instelt.

Reacties

17-03-2017 09:25:27 pietertje5

Bizar lijkt het me inderdaad, gelukkig geen ernstige gevolgen. Stel dat de signalen hierdoor niet goed zouden werken en er een trein op dat verloren treinstel in was gereden.

17-03-2017 09:28:23 allone

Hadden we ditzelfde artikel niet pas over Belgie? Morgen eentje uit Duitsland? Het lijkt me vooral gevaarlijk wanneer er nog een trein achteraan komt..Hadden we ditzelfde artikel niet pas over Belgie? Morgen eentje uit Duitsland?

17-03-2017 09:51:40 venzje

@allone :

Het lijkt me vooral gevaarlijk wanneer er nog een trein achteraan komt. QuoteHet lijkt me vooral gevaarlijk wanneer er nog een trein achteraan komt.



Laatste edit 17-03-2017 09:52 Nee hoor, alleen als de machinist van die trein de seinen negeert én zijn ATB niet werkt.

17-03-2017 10:12:24 Jawel

Dat aankoppelen valt inderdaad wel mee, ik snap eigenlijk niet goed waarom ze daarvoor een waarschuwing moesten geven. Het gebeurt regelmatig dat treinen onderweg gekoppeld of gesplitst worden.

17-03-2017 10:19:46 venzje

@Jawel : Inderdaad, maar toch waarschuwen ze er altijd voor. Er zal maar juist op dat moment een slecht ter been zijnde bejaarde even wankel op de benen staan. Een ouwe heup is zo gebroken.

