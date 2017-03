Betonschaar om stembus te openen

Om half acht of op sommige plekken zelfs nog eerder zijn woensdagochtend alle stembureaus open gegaan. In De Skalm in Stiens werd dat tien minuten later.De stembus was namelijk afgesloten met een hangslot, waarvan de sleutel ontbrak. Daardoor kon niet gecontroleerd worden of er nog oude stembiljetten in de bus zaten.Een gemeenteambtenaar met een betonschaar en een reservesleutel bracht uiteindelijk soelaas.