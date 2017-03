Vijfde keer eerste kievitsei

Herman Mooi uit Wolvega heeft vrijdag om 10:17 uur het eerste kievitsei van Friesland gevonden op een ma´sperceel nabij Slijkenburg.De vinder wordt vrijdagmiddag gehuldigd door commissaris van de Koning Arno Brok.Het gevonden ei mag niet geraapt worden. Brok bezoekt de vinder bij het nest. De Bond Friese VogelWachten (BFVW) heeft de vondst goedgekeurd.Mooi en zijn broer Geert uit Nijetrijne zijn betűfte aaisikers (bekwame eierzoekers). In 2014 was Slijkenburg ook de plek van de eerste vondst in de provincie. Geert vond al vijf keer eerder het eerste ei van Weststellingwerf.