Kantoor stort in na plofkraak

Een plofkraak in Vinkel, bij Den Bosch, heeft grote schade aangericht. Een deel van het pand van de Rabobank is ingestort.



De daders gingen ervandoor. Er is onder meer een helikopter ingezet om ze te vinden, maar ze zijn nog niet gepakt. Het is niet bekend of ze geld uit de pinautomaat hebben buitgemaakt. "De automaat ligt bedolven onder de stenen. Pas als dat is opgeruimd en het veilig is, kunnen we technisch onderzoek doen", zegt een politiewoordvoerder.



De bewoners van twee appartementen moeten de nacht elders doorbrengen. Niemand raakte gewond.

