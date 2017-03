Man moet 280 uitgezette goudvissen weer uit gracht halen

Een man die vorig jaar zo'n 280 goudvissen uitzette in een gracht in Veenendaal, moet de diertjes er weer uithalen. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is met het uitzetten van de vissen de flora- en faunawet overtreden.



De Veenendaler krijgt nu een maand de tijd om de vissen weer uit de gracht te halen. Doet hij dat niet, dan zal de overheid dat op zijn kosten doen.



Het 'Platform Stop Invasieve Exoten' had de RVO gevraagd in te grijpen. Volgens het platform hebben de goudvissen een negatief effect op andere dieren.



Zo zouden de goudvissen zich voortplanten met kroeskarpers die in hetzelfde water zwemmen. Die soort zou daardoor op den duur kunnen verdwijnen, wat volgens het platform onwenselijk is.



De Brouwersgracht in Veenendaal werd een klein jaar geleden geopend en het leek omwonende Hans van Manen leuk als er goudvissen zouden zwemmen, schrijft RTV Utrecht.



In samenwerking met ondernemers uit de buurt regelde hij dat er vissen uit het Betuwegebied werden gehaald en in de Veenendaalse gracht belandden.

Hoe kom je in hemelsnaam aan 280 goudvissen? Een beetje uit de hand gelopen hobby.

: bij de visboer? Quote @kookgraag : bij de visboer?



Dan zijn ze wel makkelijker te vangen, als ze niet meer wegzwemmen... Dan zijn ze wel makkelijker te vangen, als ze niet meer wegzwemmen...

Zijn het nou exoten of niet? het lijkt me dat ze in de Betuwe ook inheemse vissen hebben zwemmen en geen goudvissen.



Zijn het nou exoten of niet? het lijkt me dat ze in de Betuwe ook inheemse vissen hebben zwemmen en geen goudvissen.

