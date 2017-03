De nieuwe Einstein

Sabrina Pasterski is nog maar veertien als ze voor het eerst het beroemde MIT (Massachusetts Institute of Technology) binnenloopt. Ze heeft dan al haar eigen vliegtuig gebouwd, waar ze later in haar eentje in vliegt.



Professors Allen Haggerty en Earll Murman stonden versteld van haar capaciteiten. “Onze monden vielen open. Haar potentieel is immens.”



Pasterski is nu 22 en heeft in de veertien jaar dat ze onderwijs volgt nog nooit een dag gemist. Ze studeert binnenkort af aan MIT met de hoogst mogelijke cijfers. Daarna gaat ze aan Harvard promoveren. Ze houdt zich bezig met de ingewikkeldste vraagstukken van de fysica.



De jonge vrouw, wiens bijnaam ‘de nieuwe Einstein’ is, verdiept zich in kwantummechanica, zwarte gaten en ruimtetijd. Haar werk wordt onder meer geciteerd in een paper waaraan Stephen Hawking meeschreef. Ze is amper officieel volwassen, maar heeft nu al de aandacht getrokken van NASA, de oprichter van Amazon en fabrikant Blue Origin.



Pasterski vertelt tegen website OZI dat ze zich altijd aangetrokken heeft gevoeld tot de grenzen van het mogelijke. “Jaren van de grens opzoeken van wat ik kon bereiken hebben me naar de natuurkunde gedreven.”



Ze heeft een handjevol goede vrienden, maar heeft nog nooit een relatie, alcohol of een sigaret gehad. Pasterski: “Ik blijf liever alert en hopelijk sta ik bekend om wat ik doe en niet om wat ik niet doe.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: