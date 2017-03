Fietser ongedeerd nadat truck over hem heen rijdt

Een fietser in China heeft enkele dagen geleden op wonderbaarlijke wijze een aanrijding met een vrachtwagen overleefd. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe hij op een onhandige manier voor een vrachtwagen invoegt, overreden wordt en vervolgens weer 'gewoon' opstaat.Het ongeval gebeurde op 4 maart in de Chinese stad Zhejiang. De man kwam in de dode hoek van een vrachtwagen terecht. Door onder de truck te duiken kon de Chinees na het ongeval vrijwel ongeschonden zijn weg vervolgen.