Duizend nieuwe bankjes nodig na ongelukken

Alle bankjes bij tram- en bushaltes in de regio Den Haag worden vervangen na meerdere ongelukken met kinderen. Dat heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bevestigd tegen Omroep West. De kinderen kwamen met hun vingers in de gaatjes van de bankjes vast te zitten.Woensdag was het opnieuw raak op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Een kind kreeg z'n vinger niet meer uit het gaatje in het bankje. Eerder kwam een kind vast te zitten op de Plesmanweg, ook in Den Haag. Het moest onder narcose worden gebracht om bevrijd te kunnen worden. De hulpdiensten moesten eerder ook uitrukken voor een meisje in een bushokje in Delft.Nog niet zo lang geleden zijn alle bus- en tramhokjes in de regio Den Haag vervangen. Een operatie die in totaal 100 miljoen euro kostte. Toen werden ook de gewraakte bankjes geplaatst. In oktober zag de Metropoolregio nog geen reden voor maatregelen. "Er zijn geen richtlijnen voor de grootte van de gaatjes in de bankjes", zei een woordvoerder toen nog.Het ongeluk van gisteren verandert de zaak. "Dit is voor ons reden om nu in te grijpen, we vinden het vervelend en triest dat er weer een kindje vast is komen te zitten." Dat betekent dat 1100 bankjes vervangen moeten worden. Hoeveel dat gaat kosten en wie dat moet gaan betalen kon een woordvoerster vanmorgen nog niet zeggen.