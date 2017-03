Rijkswaterstaat blokkeert proef met luchtzuivering tunnel

Een proef om de luchtkwaliteit in Alblasserdam te verbeteren wordt al maanden geblokkeerd door Rijkswaterstaat. De proef moest eind vorig jaar al beginnen, maar Rijkswaterstaat zegt dat de geplande fijnstofzuigers niet kunnen worden opgehangen.



Volgens Rijkswaterstaat draait het allemaal om de brandveiligheid in de tunnel. "Om die optimaal te houden, hangen er ventilatoren in de tunnels", zegt regiochef Bianca Janssen. "Wij zijn bezorgd dat de stofzuigers daar tegengesteld op gaan werken en dat we dan de brandveiligheid niet meer kunnen garanderen."



Opvallend is dat er juist vanuit hetzelfde ministerie, van Infrastructuur en Milieu, een ton subsidie is gegeven voor de stofzuigers.



De regionale omroep RTV Rijnmond sprak met de Alblasserdamse wethouder Arjan Kraijo. Hij heeft nog goede hoop op een oplossing: "Die moet er komen, want we hebben hier door de A15 en de scheepvaart op de rivier te maken met veel fijnstof en kooldioxide. Hoe meer we daarvan kunnen wegzuigen, hoe schoner de lucht wordt."

