Brug jaagt weldoener op kosten

De Stichting Gebroeders Hesse Fonds, die culturele activiteiten in de gemeente Vlagtwedde subsidiëert, wordt fiks op kosten gejaagd door een kapotte brug.



De betonnen brug ligt over het riviertje Ruiten Aa in de buurtschap Veerste Veldhuis en wordt vooral gebruikt door landbouwers. ,,Hij is in slechte staat’’, zegt secretaris Jelly Haan van het Hesse Fonds. ,,Het feit dat de Ruiten Aa is gehermeanderd, heeft zijn constructie ook geen goed gedaan. Hij moet worden vervangen en wij moeten dat betalen. De brug blijkt namelijk van ons te zijn’’



Het Hesse Fonds werd dertig jaar geleden opgericht. Toen overleed de rijke, vrijgezelle boer Wilke Roelf Hesse. Hij bepaalde testamentair dat een stichting opgericht moest worden die onder meer culturele activiteiten in de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde moest ondersteunen. Hij bepaalde ook dat de stichting naar hem en zijn eerder overleden broer genoemd moest worden.



Sindsdien speelt het Hesse Fonds een grote rol als weldoener in de gemeente Vlagtwedde. Het spendeert jaarlijks duizenden euro’s aan allerlei activiteiten en steekt geld in grote projecten, zoals de restauratie van de oude stelmakerij in Sellingen.



,,We betalen dat van pachtobrengsten van 150 hectare landerijen tussen Sellingen en Ter Apel’’, zegt Haan. ,,Die heeft Wilke Roelf Hesse aan ons nagelaten. De opbrengst is 70.000 euro per jaar. Dat bedrag kunnen we uitgeven.’’



De brug ligt op de landerijen en is daarom van het Fonds. ,,De landbouwer die die grond pacht trok bij ons aan de bel over de slechte staat. De brug wordt nu vervangen door een duiker waar ook landbouwvoertuigen over kunnen en waar kano’s door kunnen. De kosten schatten we op zeker 40.000 euro.’’



Dat geld kan dus niet aan organisatoren van culturele activiteiten worden gegeven. ,,Maar dat betekent niet dat we dit jaar nee moeten verkopen aan organisaties die zich bij ons melden’’ benadrukt Haan. ,,We hebben voldoende reserves om verzoeken om subsidies, die voldoen aan onze voorwaarden, te honoreren. En we geven dit jaar ook gewoon de Hesse Penning uit.’’ Die wordt eens per vijf jaar uitgereikt aan een inwoner van Vlagtwedde die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het gebied Westerwolde.

