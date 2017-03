Assense treft vreemde vrouw aan in haar bed

De bewoonster van een huis aan de Zaagmolen in Assen keek afgelopen nacht raar op toen ze naar bed wilde gaan en zag dat daar al een vreemde vrouw in lag.



De vrouw zag dat een deur van het huis openstond, liep naar binnen en ging in het bed van de bewoonster liggen om daar vervolgens in slaap te vallen.



De bewoonster liet de vrouw slapen en belde de politie, die de indringer heeft meegenomen.



Reacties

10-03-2017 15:20:32 Mamsie

Mag ze blij zijn dat ze alleen een slapende vrouw aantrof en geen insluiper met zeer kwalijke bedoelingen.

En nu maar hopen dat ze haar deur(en) voortaan gewoon dicht doet.

