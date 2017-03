Autodief opgepakt omdat hij niet wist hoe een versnellingspook werkte

De 18-jarige Damari Wayne uit de Amerikaanse staat Ohio is tijdens het stelen van een auto hard tegen de lamp gelopen. Hij en zijn minderjarige vriend konden niet met een versnellingspook overweg, waardoor de politie het duo kon inreken.



Wayne stal de afgelopen weken tot drie keer toe een auto in Cleveland. Iedere keer bedreigde hij de bestuurder met een vuurwapen, meldt The Huffington Post.



Zijn slachtoffer van die dag was een 23-jarige eigenaar van een Ford Mustang. Wayne nam eerst de portemonnee en de telefoon van de man af. Toen hij zag dat de auto een versnellingspook had, bedreigde hij het slachtoffer met zijn vuurwapen en eiste hij dat de man uit zou leggen hoe de pook werkte.



Dat lukte echter niet meteen. Omdat het Wayne en zijn 15-jarige handlanger te lang duurde, vluchtten ze weg met de telefoon van de bestuurder. Toen ging het wederom mis. Via het toestel kon de politie namelijk het duo lokaliseren in een trein. De trein werd gestopt en twee jongens werden vervolgens opgepakt.



De borg voor Wayne is gezet op 100.000 dollar. De jongen werd na zijn eerste autodiefstal ook al aangehouden. Toen stond de borg nog op 10.000 dollar. Dit betaalde hij. Over het lot van zijn minderjarige vriend is niets bekend.

Reacties

10-03-2017 15:17:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.190

OTindex: 52.730

Quote:

Toen stond de borg nog op 10.000 dollar. Dit betaalde hij.



Dat is op zichzelf al hoogst verdacht.

Een jongen van 18 die eventjes 10.000 dollar op kan hoesten. Dat is op zichzelf al hoogst verdacht.Een jongen van 18 die eventjes 10.000 dollar op kan hoesten.

10-03-2017 15:29:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.289

OTindex: 13.101



(Vooropleiding wel gewenst, bijvoorbeeld een rijopleiding) @Mamsie : Ik denk dat het goed betaald: autodiefstal + eventuele neveninkomsten.(Vooropleiding wel gewenst, bijvoorbeeld een rijopleiding)

