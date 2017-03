Tiener te paard bezorgt koffie tijdens sneeuwstorm

Een trucker die gestrand was in een sneeuwstorm op Highway 10 in Manitoba keek verbaasd op toen een tiener meisje op een paard op zijn deur klopte met koffie in de hand.De achttien jaar oude Eileen Grace Eagle Bears werd bezorgd toen ze de live streaming beelden van een verkeerscamera op Highway 10 bekeek en merkte dat een truck met oplegger 's nachts was blijven stilstaan.Bezorgd over de bestuurder, pakte Eagle Bears haar spullen en zadelde haar paard.Het kostte haar een uur rijden in koude en gladde omstandigheden om de tocht van vijf kilometer naar de truck te maken.Eagle Bears vertelt: "Ik klopte op de deur van de vrachtwagen, daardoor maakte ik hem wakker en toen vroeg ik of hij in orde was en gaf hem koffie."Toen ze vernam dat het voedsel van de trucker bijna op was, kwam Eagle Bears een paar uur later weer terug met een warme maaltijd.De moeder van Eagle Bears was in staat om een screenshot op te nemen van de verkeerscamera met daarop de interactie van haar dochter met de trucker. Later deelde zij het moment op Facebook.