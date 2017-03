Vermiste Alkmaarse kleuters wilden liever Happy Meal dan schoolmelk

De politie in Alkmaar had gistermiddag de handen vol aan twee kleuters die waren weggelopen van school. De jongetjes van 5 hadden maar één doel: een Happy Meal scoren bij hun favoriete restaurant McDonald's.



De regionale omroep NH schrijft dat de kleuters tijdens het overblijven aan de wandel waren gegaan. Een leerkracht merkte dat de twee ontbraken. Direct werd het schoolgebouw uitgekamd.



Toen ze ook op school niet werden gevonden, werd de politie ingeschakeld. Met als gevolg een politiehelikopter cirkelend boven het gebied en een melding op Burgernet. Veel mensen begonnen een eigen zoekactie.



Een medewerkster van de McDonald’s vond het vreemd dat twee kleuters alleen in het restaurant waren en geen geld bij zich hadden. Ze schakelde de politie in en zo konden de kleuters weer terug naar school.

Reacties

10-03-2017 11:25:50 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.818

OTindex: 2.285

Schoolmelk? Bestaat dat nog?

Lijkt me vragen om moeilijkheden. Op veel scholen zit tegenwoordig een behoorlijk contingent kinderen waarvan de wortels liggen in gebieden waar de meeste mensen lactose niet kunnen verdragen.



Laatste edit 10-03-2017 11:27

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: