Schoolopdracht leidt tot vondst vliegtuig en piloot uit Tweede Wereldoorlog

"Mijn opa vertelde heel veel verhalen, die lang niet allemaal waar waren." Klaus Kristiansen, uit Denemarken, had dan ook geen moment gedacht dat er tijdens de oorlog echt een vliegtuig in zijn weiland was neergestort. Tot hij samen met zijn zoon en een metaaldetector het veld uitkamde.Klaus hielp zijn 14-jarige zoon Daniel met zijn geschiedenishuiswerk over de Tweede Wereldoorlog, toen hij een grap maakte over een vliegtuig dat volgens zijn opa was neergestort op hun land, schrijft de Deense omroep DR P4 Nordjylland. "Ik zei dat hij maar moest gaan zoeken naar restanten van het toestel."Volgens de opa van Klaus hadden de Duitsers het toestel al tijdens de oorlog weggehaald. "Maar ik grapte dat we misschien nog wel wat kleine brokstukken zouden vinden." Vader en zoon pakten een metaaldetector en liepen over het land bij hun boerderij in Birkelse, Denemarken.Het piepende geluid van de metaaldetector maakte een eind aan het ongeloof van de boer en zijn zoon: de twee vonden op vier tot zes meter onder de grond resten van het vliegtuig, en botten en kledingresten van de piloot."We hadden niet gelijk door dat het een vliegtuig was. We vonden zo'n 2000 tot 5000 stukjes. En toen vonden we de motor. En daarna stukken bot en kledingresten, boeken, een portemonnee met geld, en een boek in zijn zak, een kleine bijbel of Mein Kampf denk ik."De boer en zijn zoon belden historici en de Deense autoriteiten. "We hebben niets aangeraakt. Het ligt nu bij een museum. Ik denk dat er veel informatie in die papieren staat."De boerderij is al lange tijd in bezit van de familie. Klaus woont er al zo'n 40 jaar. Het veld waar het vliegtuig werd gevonden, werd gebruikt voor vee. Signalen dat er echt een vliegtuig lag, zoals zijn opa vertelde, waren er nooit. "We hebben nooit iets gezien, nog geen metaalsplinter.""Mijn opa vertelde veel verhalen. Sommige waren waar, andere niet. Maar deze bleek wel waar. Misschien had ik wat beter naar hem moeten luisteren toen hij nog leefde."Onderzoekers hebben achterhaald wie de omgekomen piloot was. "Hopelijk kan hij nu begraven worden in Duitsland", zegt Klaus. En Daniel? Die is blij dat hij een opstel heeft kunnen schrijven voor geschiedenis.