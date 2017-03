Gehandicapte Billy Valentijn moest een uur wachten bij het Noordlease Stadion

De spastische Billy Valentijn en zijn begeleider wilden zondag naar FC Groningen tegen Ajax. Na een uur wachten, mochten ze het stadion in.

Geen ruimte voor ligorthese



De dertigjarige Valentijn zit in een ‘ligorthese’: een bed op wielen waarmee hij reist buiten de Groningse zorginstelling waar hij woont. De stewards van het Noordlease Stadion wisten niet wat ze daarmee aanmoesten en lieten Valentijn en Chiel Danhoff (22), zijn vriend en begeleider, niet naar binnen.



,,Er zou geen ruimte zijn voor de ligorthese’’, zegt Danhof. Bovendien zou het grote, rollende bed gevaar kunnen opleveren mocht er brand uitbreken in het stadion.



Danhof baalt van het misverstand. ,,We zijn erg teleurgesteld over de middag’’, zegt hij. Samen met Valentijn heeft hij een uur buiten gewacht. ,,Pas na lang praten konden we het stadion in. We hebben nog twintig minuten van de wedstrijd kunnen zien.”



FC Groningen-woordvoerder Richard van Elsacker spreekt van een vervelende situatie. Als de jongens een deur verderop naar binnen waren gegaan, was er niets aan de hand. Gehandicapte bezoekers horen eigenlijk bij ingang 2 naar binnen te gaan. Die beveiligers weten wel raad met een ligorthese ,,bij ingang 3 hebben ze hier geen ervaring mee”.



Bovendien hadden de beveiligers een drukke dag. De wedstrijd was uitverkocht. ,,In alle hectiek is toen maar besloten om hem in eerste instantie niet binnen te laten. Dat neemt niet weg dat wij er anders en beter mee hadden moeten omgaan.”



,,Heel erg sneu’’, vindt Johan ten Hoove. Hij is voorzitter van de Rollyside, de supportersvereniging voor gehandicapte FC Groningen-fans. ,,FC Groningen werkt normaal gesproken goed mee wanneer iemand met een handicap een wedstrijd wil bezoeken.”



FC Groningen heeft excuses aangeboden en denkt over een manier om het goed te maken.

