UMCG weigert dikke lichaamsdonor

Het UMCG biedt zijn excuses aan voor de onhandige manier waarop een overleden man die zijn lichaam ter beschikking had gesteld voor de wetenschap geweigerd werd.



De op 18 februari overleden 77-jarige Jacob Blom uit Emmeloord wilde dat zijn lichaam ter beschikking werd gesteld aan de wetenschap. Twee medewerkers van begrafenisonderneming Ardante die hem na zijn dood op kwamen halen, weigerden hem echter mee te nemen: Blom had een te grote buikomvang.



,,We waren stomverbaasd’’, reageert dochter Virna Blom. ,,Alle papieren waren al getekend. Hij had al tien jaar een inschrijfnummer voor het UMCG. Er was nooit iets gezegd over dat het niet door zou kunnen gaan of dat er een voorbehoud gemaakt zou kunnen worden vanwege buikomvang. Daar zaten we dan met onze vader.’’



De familie regelde in allerijl een uitvaartverzorger en via-via werd het VU Medisch Centrum benaderd. Dat bleek het lichaam van Blom zonder problemen te accepteren.



Volgens een woordvoerder van het UMCG gaat het om een misverstand. Lichamen worden alleen geweigerd als ze ernstig beschadigd zijn door een brand of een ongeluk of als er sprake is van ernstig overgewicht. ,,Maar er moet altijd eerst overleg plaatsvinden.’’ Het UMCG heeft excuses aangeboden en wil eventuele extra kosten voor opslag en vervoer van het lichaam vergoeden. Voor de nabestaanden van Blom is daarmee de zaak afgedaan.

