Test om kanker op te sporen veroorzaakt kanker

Wij geven vrouwen borstkanker omdat we van ze eisen dat ze mammogrammen laten maken. Dat stelt de Amerikaanse oncoloog Ben Johnson.“Mammogrammen veroorzaken borstkanker. Punt uit,” stelt dr. Johnson. “Mammogrammen zijn dus niet gezond voor vrouwen.”“Ze moeten niet geregeld een mammogram laten maken,” voegt hij toe. “De wetenschappelijke literatuur is hier duidelijk over.”Mammogrammen redden volgens Johnson geen levens. “Je hebt vier procent meer kans om te sterven als je mammogrammen laat maken.”Hij zegt dat het een verschrikkelijke test is. “Je drukt borsten samen en bestraalt ze vervolgens met kankerverwekkende straling,” zegt hij.Johnson merkt op dat mammografie in slechts de helft van de gevallen (52 procent) effectief is en dat er veel betere tests zijn. “Verschrikkelijke test, veroorzaakt borstkanker.”Hij zegt dat je beter een echo of MRI-scan kunt laten maken als je een knobbeltje hebt of denkt iets te hebben.Zelf gebruikt dr. Johnson thermografie om borstkanker op te sporen. Bij thermografie worden temperatuurverschillen in het huidoppervlak gemeten met een infraroodcamera.Het duurt volgens hem tot wel acht jaar voordat je een tumor hebt die op een mammogram verschijnt. “Dan is het al te laat omdat zo’n tumor uit een miljard cellen bestaat.”“De kanker zit dan al in het lymfatisch systeem en het veneuze stelsel,” legt hij uit. “Daarom redden mammogrammen geen levens.”Dit is dus geen vroege detectie, aldus dr. Johnson. “Dat is één van de leugens die ze verspreiden.”Hij besluit: “Je veroorzaakt meer borstkanker met mammogrammen dan je opspoort.”