Russische parlementarier vindt Disneys Beauty and the Beast te homo

De Disney-film Beauty and the Beast (Belle en het Beest), die over twee weken in première gaat in de Russische bioscopen, wordt gecontroleerd op homopropaganda. Een ultra-conservatieve Russische parlementariër had daartoe een verzoek ingediend, en de regering willigt het in.



De film heeft een verhaallijn over de liefde tussen de personages LeFou en Gaston. Regisseur Bill Condon maakte onlangs bekend dat er een "uitdrukkelijk homo-seksueel moment" in de film zit, maar volgens anderen stelt dat weinig voor.



Hoe dan ook is het voor Doema-lid Vitali Milonov reden de film ter controle aan te bieden, in het licht van de Russische wet die het verspreiden van informatie over homoseksuelen verbiedt. Die wet leidde er onder meer toe dat werk van de kunstenaar Demir Demirov korte tijd werd tegengehouden aan de grens.



Milonov wil volgens het Russische persbureau Ria Novosti een voorpremière houden, om zelf te kunnen beoordelen of de film verboden moet worden. Milonov is een van de leden van de Doema die zich hebben ingezet voor de wet op het verbod van homopropaganda.



In de Verenigde Staten is overigens ook al ophef ontstaan over de scène, hoe weinig er ook over bekend is. Een drive-in-bioscoop in de zuidelijke staat Alabama kondigde op zijn Facebook-pagina aan om de film vanwege de scène niet te zullen vertonen. De pagina is intussen van Facebook verdwenen.

Reacties

06-03-2017 14:24:32 Bezinner

Lid

Geeft niks. In die homofobe delen van de wereld gaat deze film gewoon via het illegale download circuit.



06-03-2017 14:54:51 Ronin

Lid

Het is 2017 en helaas zijn er genoeg hersenlozen die in de 18e eeuw zijn blijven steken met hun homofobe haat ideeën.

06-03-2017 15:16:58 stora

Oudgediende



De ervaring leert ons dat degene die het hardst schreeuwen, meestal veel moeite hebben met het uit de kast komen.

