Chauffeur zet eigen vluchtmisdrijf online

De Facebookpagina ‘PolCon - Politiecontroles’ deelt een opmerkelijk filmpje. Het gaat om een vluchtmisdrijf dat de vrachtwagenchauffeur zelf filmde en online zette.Hij voegde er aan toe dat “hij geen tijd had om te stoppen voor Belgische klootzakken.” Het incident deed zich voor op de snelweg E40.Op de video is te zien hoe een personenwagen de oprit van de snelweg oprijdt, maar vervolgens stuurt hij dwars voor de vrachtwagen in. Ook al is de vrachtwagenchauffeur niet in fout, doorrijden staat in dit geval gelijk aan een vluchtmisdrijf.De chauffeur kreeg wellicht al snel spijt van zijn actie en haalde de beelden offline. PolCon publiceerde ze vervolgens op zijn eigen Facebook-pagina en YouTube