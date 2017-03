Dode wolf gevonden in Drenthe

Er is vrijdagmorgen een dode wolf binnengebracht bij de opvang in het Groningse Westernieland. Het dier lag op de A28 tussen Hoogeveen en Meppel."Aan de versheid van de wonden is te zien dat de wolf is aangereden terwijl hij nog leefde. Hij is gewond aan zijn voorpoot, zijn onderkaak is gebroken en zijn schedel is verbrijzeld', zegt Pim Lollinga van de opvang tegen RTV Noord. "Het is een mannetje van vijftig kilo, een wild exemplaar."Het dier wordt voor onderzoek overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Daar moet onder meer blijken of het dier afkomstig is uit de wolvenpopulatie in Duitsland.