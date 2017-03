Enorme spin springt uit postpakket in Nederlandse winkel

In een pakketje uit China dat donderdag in een Hengelose winkel werd bezorgd, hebben medewerkers een grote jachtspin aangetroffen. De spin, die even groot is als een hand, sprong uit het pakketje in het magazijn van de winkel.Het personeel van de winkel schakelde de politie in, die vervolgens de dierenambulance opriep. Die hebben de spin uiteindelijk weten te vangen. Het dier zat vermoedelijk verstopt in Chinees verpakkingsmateriaal uit de doos.De jachtspin wordt beschouwd als de grootste spin van de wereld. Zijn gif is ongevaarlijk voor mensen en het beestje is over het algemeen niet agressief tegen mensen.De langpoot verblijft momenteel in een gespecialiseerde opvanglocatie van de dierenambulance tot er een nieuwe plek voor hem is gevonden.