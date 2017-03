100 km omrijden om te tanken

Limburgers die tot maximaal 51 kilometer van de Belgische en Duitse grens wonen, hebben geluk. De benzineprijzen in de buurlanden zijn aan het dalen en dat levert al snel een flinke besparing op.



Volgens onderzoek van Actiecode.nl kun je zelfs al geld besparen op brandstof als je 50 kilometer van de grens woont. Snel naar BelgiŽ of Duitsland dus!



Voor het eerst in drie maanden dalen de benzineprijzen in BelgiŽ en Duitsland.



Maar zelfs zonder deze daling, is een tankbeurt over de grens altijd goedkoper dan in Nederland. Wij betalen in ons land voor een liter Euro 95 gemiddeld 1,68 euro, in BelgiŽ kost E10 slechts 1,44 euro. In Duitsland is het voordeel nog groter en loopt dit zelfs op tot 31 cent korting per liter.



Maar wanneer is het rendabel om over de grens te tanken? Uit onderzoek blijkt dat tot 102 kilometer omrijden voordelig is. Rijd je 51 kilometer heen en 51 kilometer weer terug, dan bespaar je al geld op een volle tank.



Woon je dichter bij de Duitse grens? Dan loopt de totale afstand zelfs op tot 137 kilometer. Aangezien het dus voor veel Nederlandse automobilisten voordeliger is, spekt dit de Duitse en Belgische staatskassen aanzienlijk.



De besparing per auto kan verschillend zijn. Voor het onderzoek in dit artikel is uitgegaan van een Volkswagen Golf, met een tankinhoud van 55L, die gemiddeld 1 op 14 rijdt.

