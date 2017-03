Pablo en Picasso gered van de dood

Arme Picasso. Een louche hondenfokker dumpte de onfortuinlijke hond samen met zijn broer Pablo in een asiel in de Amerikaanse staat Oregon. Picasso is geboren met een misvormde snuit, waarbij onder- en bovenkaak in verschillende richtingen zijn gegroeid.En tja, de meeste mensen hebben liever een hond met een schattig snoetje en dus kreeg het asiel de hond niet geplaatst bij een nieuwe eigenaar.Pablo was ook niet gewild en het duo zou worden afgemaakt. Dierenorganisatie Luvable Dog Rescue kreeg er lucht van en stapte naar voren als de reddende engel. De organisatie neemt honden op die door asiels op de nominatie staan te worden afgemaakt en probeert een nieuw thuis voor ze te vinden.Inmiddels is Picasso een ware internethit, dankzij de social media-activiteiten van de dierenorganisatie. Likes en clicks zijn hartstikke leuk, maar er hebben zich ook al honderden gegadigden gemeld om de hond te adopteren. Samen met broer Pablo, want het is een twee-in-eenpakket.Een nieuw baasje moet wel enig geduld hebben, want voordat de hond naar een nieuw, en dit keer liefdevol thuis kan, moet hij nog wel aan zijn snuit worden geopereerd.