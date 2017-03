Verdacht voorwerp gesignaleerd





Bij de politie in Nederweert kreeg men donderdag een verontruste beller aan de lijn. Er bewoog zich een verdacht pakket voort op het Lambertushof in Nederweert.



De politie kwam een kijkje nemen, maar het bleek een hondenbench te zijn die dankzij de straffe wind ‘aan de wandel’ was gegaan. De bench is afkomstig van een dierenzaak die aan het Lambertushof zit. Niks aan de hand, maar toch bedankt voor de alertheid, zo tweet de politie.

Foto Het zijn verwarrende tijden die bij menigeen onrust veroorzaken. Maar soms is iets gewoon heel onschuldig.Bij de politie in Nederweert kreeg men donderdag een verontruste beller aan de lijn. Er bewoog zich een verdacht pakket voort op het Lambertushof in Nederweert.De politie kwam een kijkje nemen, maar het bleek een hondenbench te zijn die dankzij de straffe wind ‘aan de wandel’ was gegaan. De bench is afkomstig van een dierenzaak die aan het Lambertushof zit. Niks aan de hand, maar toch bedankt voor de alertheid, zo tweet de politie.

Reacties

04-03-2017 13:08:15 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 27.142

OTindex: 12.988

Tsja, normaal kijk je zelf even wat voor gek ding dat is. Maar ik kan me voorstellen dat mensen door al die gekke berichten over bomaanslagen en dergelijke toch wat voorzichtiger zijn.

04-03-2017 13:10:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.133

OTindex: 52.533

En nou vraag ik me af of er een hond in zat.

04-03-2017 13:30:59 stora

Erelid



WMRindex: 4.670

OTindex: 642

@Mamsie , jij denkt net als bij de Flinstone's, dat er 4 gaten onderin in bench zaten en dat er een hond ermee aan de wandel was gegaan

04-03-2017 19:10:38 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.947

OTindex: 1.249

.



Laatste edit 04-03-2017 19:11 Met die doek er overheen begrijp ik prima dat mensen vandaag de dag alarm slaan voor ze zelf een kijkje nemen. Het zijn inderdaad rare tijden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: