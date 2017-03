Jongen vertelt over leven op Mars

Een getuigenverslag van iemand die op Mars leefde in de tijd voordat een allesverwoestende ramp de planeet onbewoonbaar maakte.Leden van een expeditie naar het noorden van de Volgograd-regio vertelden het verhaal van de wel heel bijzondere jongen Boriska. “Moet je je voorstellen, alle expeditieleden zaten op een avond rond het kampvuur toen een kleine jongen van ongeveer 7 jaar oud plotseling ieder's aandacht vroeg. Hij wilde vertellen over zijn leven op Mars, de bewoners en hun reizen naar de Aarde,” vertelde een getuige van het voorval. Iedereen viel stil en luisterde naar het kleine jongetje met de levendige ogen.Anderhalf uur lang vertelde hij over een Martiaanse beschaving, megalithische bouwwerken, ruimteschepen en over het verloren land Lemurië. Hij zou in een vorig leven van Mars gekomen zijn en hij had vrienden op Aarde die woonden in Lemurië.” Eén van de expeditieleden had in de gaten dat hier iets bijzonders gebeurde en heeft het verhaal op tape vastgelegd.De toehoorders waren met name verbijsterd over de kennis die deze 7-jarige had over de onderwerpen, zijn verstand leek in niets op dat van de gemiddelde jongen van die leeftijd. Boriska vertelt over zijn vorige leven op Mars, in een tijd dat de planeet nog bewoond was en voordat een allesverwoestende ramp het oppervlak van Mars onbewoonbaar maakte. Volgens Boriska heeft Mars tegenwoordig nog steeds bewoners, alleen leven ze nu noodgedwongen onder de grond.In “zijn” tijd vloog Boriska regelmatig naar de Aarde. Hij had er goede contacten met de Lemuriaanse beschaving en hij had zelfs een Lemuriaanse vriend. Deze is voor zijn ogen om het leven gekomen. Dit gebeurde toen het land ten onder ging aan een vloed. Boriska kon hem destijds niet meer redden. "Maar," zo zegt hij, "we zijn voorbestemd om elkaar in dit leven weer te ontmoeten."Op een dag ontdekte Boriska een boek getiteld “Waar komen wij vandaan?” van de auteur Ernst Muldashev. Je had hem moeten zien, hij was zo blij en gefascineerd met deze vondst. Uren achtereen bladerde hij door de pagina’s en het was voor hem een feest van herkenning.Het bovenstaande vond plaats toen Boriska 7 jaar oud was. Toen hij in 2008 elf jaar oud was werd hij uitgebreid geïnterviewd door Project Camelot. Daarna werd het stil en verschillende mensen vroegen zich vorig jaar af wat er daarna met de jongen was gebeurd.Volgens informatie die in augustus 2012 weer via Project Camelot ter beschikking kwam is Boriska ondertussen in Rusland opgenomen in een “speciaal staatsprogramma”. Hij is ook niet meer zomaar te benaderen, dit kan alleen via een speciale procedure en dan nog is het niet zeker of iemand hem te spreken krijgt.Hij schijnt nu deel uit te maken van een groep die “Indigos/Psychics” wordt genoemd. Via twee andere deelnemers uit die groep is het bericht naar buiten gekomen dat Boriska ok is, maar “vast” zit, ergens in een afgelegen gebied.Voor wie het interview wil zien/horen, zie het filmpje